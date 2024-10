Truong My Lan: La multimillonaria vietnamita sentenciada a muerte por saquear bancos

Resumen: El multimillonario vietnamita Truong My Lan condenado a muerte por fraude bancario masivo. Truong My Lan, una multimillonaria vietnamita, fue condenada a muerte por su participación en uno de los mayores fraudes bancarios de la historia del país. El fraude, que tuvo lugar durante 11 años, resultó en la pérdida de 27 mil millones de dólares de uno de los bancos más grandes de Vietnam. El caso, considerado uno de los más espectaculares de la historia jurídica del país, involucró a miles de personas y presentó pruebas abrumadoras almacenadas en 104 cajas con un peso total de seis toneladas. La condena de My Lan es el último capítulo de la campaña anticorrupción del "Horno Ardiente" de Vietnam.