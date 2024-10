Una joven denunció que vive una grave situación de salud, luego de que le aplicaran una inyección en una farmacia de Medellín, que le ocasionó una herida y múltiples cirugías y hospitalizaciones.

La mujer, quien se identificó como Yasmín Arelis Munera residente en el barrio Santa Cruz de Medellín, relató que hace un año acudió a la farmacia para aplicarse una dexametasona para el dolor:

“Una niña Estefanía me atendió, le dije qué inyección era y me dijo que entrara. me cruzo [chuzó] una vez y dijo eso ahí está muy duro ya que tienes la cadera muy dura te la voy aplicar en otro lado y me chuzó más abajo”, inició diciendo en el relato publicado por el portal Denuncias Antioquia.

La víctima asegura que al día siguiente se sintió mal y dos días después fue llevada a un médico particular que le recomendó ir por urgencias:

«Ahí empezó mis múltiples cirugías y hospitalizaciones debido a esto tengo un lumbago y síndrome de Nicolau hasta ahora la farmacia no se pronuncia solo dice que tienen fe que no fue la inyección tengo como evidenciar esto”, agregó.

Hasta el momento no se conocen más detalles de la denuncia o pronunciamiento de las autoridades sobre algún tipo de investigación por los hechos.

