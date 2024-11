¿Traicionero? Critican a Cuadrado por celebración del título del Inter de Milán

El Inter de Milán, tiene como eterno rival en el fútbol italiano a la Juventus. Ambos equipos tienen en común que por los dos pasó Juan Guillermo Cuadrado.

Como informó en su momento Minuto 30, los hinchas del Inter no querían la llegada de Cuadrado luego de su paso por la Juventus.

Sin embargo, pese a los pocos minutos que pudo jugar el hijo de Necoclí por cuenta de las lesiones, los aficionados del Inter terminaron queriéndolo.

Cuadrado, pese a no jugar, se coronó campeón de la Serie A de Italia y celebró, como es natural junto al resto de la plantilla.

Hasta a ahí, todo normal, el problema fue cuando los hinchas del Inter empezaron a cantar que el que no salte es bianconero o blanco y negro, haciendo referencia a los colores de la ‘Juve’.

Cuando los aficionados del Inter de Milán, seguro a propósito, empezaron a cantar que “el que no salte es blanco y negro, Cuadrado reaccionó.

Y la reacción del hijo de Necoclí es la que ahora le genera la lluvia de críticas a través de las redes sociales.

Cuando los aficionados cantaban que “el que no salte es bianconero”, Cuadrado empezó a brincar, reacción que le dolió a los hinchas de la Juventus.

Igual, sea cual sea la reacción por la que hubiese optado iba a tener críticas, peor, para él, era haberse quedado quito.

Cuadrado, de acuerdo con lo que ha indicado la prensa italiana, no seguirá en el Inter de Milán para la siguiente temporada.

JUAN CUADRADO IS JUMPING AND DANCING TO “CHI NON SALTA BIANCONERO È È”

THIS MIGHT BE THE THIRD STAR pic.twitter.com/dPN8I7NcBT

— Inter Xtra (@Inter_Xtra) April 28, 2024