El boyacense Nairo Quintana del equipo Arkea Samsic, regresará con toda la motivación para ultimar los detalles en su preparación para el Tour de Francia en la Vuelta a Occitania que se llevará a cabo entre el 16 y 19 de junio, que será su regreso a la competición tras su caída en la Vuelta a Turquía.

“Me siento bien físicamente, me he recuperado completamente de mi caída durante la Vuelta a Turquía. La Ruta de Occitania es un evento que conozco bien, que me gusta mucho. Ya la he ganado dos veces, así que confío en mi capacidad para lograr grandes cosas en esta carrera», manifestó el colombiano.

Nairo quien tiene 32 años de edad, en el momento se encuentra tratando de afinar su preparación para el Tour de Francia que tendrá inicio el día 1 de julio en Copenhague.

«He estado supervisando los puertos de los Pirineos para prepararnos para el Tour de Francia. Estoy motivado por el hecho de reanudar esta competición en Occitania, el perfil general me agrada, en particular una etapa de montaña propuesta por la organización, que precisamente me podría servir como adaptación a los grandes puertos del Tour, donde espero hacerlo bien», concluyó.