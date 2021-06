Un testigo captó el video del enorme tornado que se movía lentamente a través de campos agrícolas en Saskatchewan, Canadá. El hecho ocurrió el pasado martes, cayendo la noche se avistó un extraño tornado con una curva muy pronunciada.

Residentes dijeron que el tornado dejó daños “mínimos”, pero fue extraño ver como destruía los cultivos en algunos campos.

Environment Canada emitió dos advertencias de tornado para las partes del centro-oeste del lugar donde se formó el peculiar tornado. Ese mismo día, también se observaron nubes en forma de embudo, granizo y nubes mammatus en toda la provincia, según informes locales.

#skstorm Some photos of the tornado 4 miles north of Darcy, SK. June 15, 2021 5:48pm pic.twitter.com/i7Q0iy6hgb

— Neil Serfas (@neilserfas) June 16, 2021