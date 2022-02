Olimpia, rival de Nacional en Libertadores, no pudo jugar su compromiso ante Sol de América por tormenta de humo en Asunción

Olimpia, rival que posee Atlético Nacional en Copa Libertadores, no pudo llevar a cabo su compromiso estipulado por la fecha 4 del torneo paraguayo dado una tormenta de humo que cobijó al estadio Defensores del Chaco y se extendió a lo largo de Asunción.

El equipo franjeado iba a confrontar al conjunto Sol de América previo a su choque de vuelta con el conjunto verdolaga, pero dado al pedido expreso del Ministerio de Salud de Paraguay para no realizar el partido, la Federación de Fútbol de ese país decidió posponer el compromiso con fecha por confirmar.

Ante la suspensión, el Decano paraguayo aprovechará el tiempo para descansar y preparar con mayor antelación el cruce con los paisas donde tiene previsto viajar hacia Medellín este martes a la 2:00 pm de la tarde.

Cabe recordar que el global va en marcador favorable para los paraguayos de 3 x 1 y el compromiso de vuelta será este jueves 3 de marzo en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 7:30 pm y el compromiso lo dirigirá el argentino Patricio Lousteau.

Incredible video as Olimpia vs Sol de America is postponed due to an ash storm in Paraguay.

🇵🇾pic.twitter.com/njKM8vQi4Y

— Sam Street (@samstreetwrites) February 28, 2022