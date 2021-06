No autorizaron celebrar Tomorrowland de manera presencial

El festival de música Tomorrowland no obtuvo la autorización de las autoridades locales de los municipios belgas de Boom y Rumst, donde tradicionalmente se ha celebrado el encuentro.

Los alcaldes de Boom y Rumst indicaron que los riesgos para la «seguridad y salud pública» son demasiado grandes darle luz verde al festival.

Lea también: VIDEO: ¡Impresionante! Hombre saca una granada en una riña y la hace explotar en plena calle

Además, detallaron que el Gobierno de Bélgica no ha publicado el decreto donde hablan sobre los eventos con hasta 75.000 personas. «Es una decisión de sentido común, no de corazón. Es demasiado pronto, la situación epidemiológica aún no está totalmente controlada, ni tenemos la certeza de que lo estará a finales de agosto», dijo el alcalde de Boom, Jeroen Baert.

Exgobernadores de Guainía a devolver más de $16 mil millones que se “perdieron” por corrupción https://t.co/d9AKwD9HoF — Minuto30.com (@minuto30com) June 17, 2021