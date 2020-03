¡Tome nota! Esta semana habrá cortes de agua en varios sectores de Medellín y Envigado

EPM informó que por trabajos de mantenimiento y modernización de las redes, esta semana habrá interrupción de acueducto en sectores de Medellín y Envigado.

Estos lavados según la empresa se realizarán los circuitos Volador Centro, El Esmeraldal, El Dorado y Batallón. Para hacer estas labores es necesario interrumpir el servicio de acueducto así:

Entre las 8:00 p.m. del lunes 9 de marzo y las 4:00 a.m. del martes 10 de marzo:

Incluye 5.438 clientes de los barrios: Carlos E. Restrepo, Suramericana y Nueva Villa de La Iguaná.

Entre las 7:00 p.m. del martes 10 de marzo y las 3:00 a.m. del miércoles 11 de marzo:

Incluye 5.771 clientes de los barrios: El Chocho, El Escobero, El Tesoro, La Florida, Loma del Atravesado, Los Balsos N° 1, Los Naranjos, San Lucas, Santa Catalina y Zúñiga

Entre las 8:00 p.m. del martes 10 de marzo y las 4:00 a.m. del miércoles 11 de marzo:

Incluye 20.480 clientes de los barrios: Las Casitas, Primavera (Envigado), Milán Vallejuelos, La Paz, El Dorado (Envigado), Alcalá (Envigado), Obrero, Zona Centro, El Trianón, Loma del Barro, Pontevedra, San Marcos, La Magnolia y Bucarest.

Entre las 10:00 p.m. del jueves 12 de marzo y las 4:00 a.m. del viernes 13 de marzo:

Incluye 9.357 clientes de los barrios: Brasilia, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vicente de Paúl, Prado (Medellín), Parque Norte, San Pedro, La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdes No. 1.