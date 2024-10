Tomás Ángel ¿listo para el América de Cali?

Tomás Ángel salió del Atlético Nacional y estaría para el listo para el América de Cali por petición del propio entrenador Lucas González.

El estratega del cuadro escarlata lo conoce desde Atlético Nacional por lo que sabe de sus cualidades y de los aportes que le puede hacer al equipo.

El hijo de una de los ídolos de Atlético Nacional, Juan Pablo Ángel, se vestiría con la camiseta de uno de los ‘archirrivales’ del verde paisa.

El club, hasta el momento, no ha confirmado la noticia de la nueva incorporación. Los jugadores americanos están de vacaciones y regresarán a trabajos el 4 de enero.

Tomás Ángel no va al fútbol de los Estados Unidos

El juvenil canterano del Atlético Nacional estuvo sonando también para llegar al Fútbol de la MLS, pero al parecer la propuesta del América le fue más atractiva.

Tomás Ángel estuvo en el centro de la polémica, cuando se alcanzó a decir que Tomás estaba vetado por el equipo y por eso no era tenido en cuenta.

La noticia podría tener cambios en especial por el interés del fútbol norteamericano que podría sonarle atractivo al joven jugador.

Ni el jugador, ni su familia, han hecho referencia al la posible llegada del jugador al equipo del Valle del Cauca.

Por ahora, pese al interés, hasta que no firme, no se puede confirmar. Sin embargo, no se descarta por ser agente libre..

