Tom Felton, actor de Harry Potter, confesó su adicción al alcohol

El actor Tom Felton, que interpreta a Draco Malfoy en la saga de las películas de Harry Potter, publicó su libro de memorias.

La autobiografía de Tom Felton habla del alcohol, tres ingresos en rehabilitación y un amor imposible con Emma Watson.

El actor británico, de 35 años, publicó su libro titulado Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, ( Más allá de la varita: magia y caos de crecer como mago).

“El mero hecho de haber sido capaz de admitir que necesitaba algo de ayuda, y que iba a hacer algo al respecto, fue un momento importante”, afirmó Felton.