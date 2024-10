Tom Cruise ya corre en Misión Imposible 8 ensangrentado en Inglaterra y equipo de fotógrafos afirman que «está loco para hacer esto».

La octava entrega de Misión imposible 8 está en rodaje. Inicialmente titulada, Misión imposible: sentencia mortal – parte 2 (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two), arrancó con varias fotos de Tom Cruise corriendo y un video filtrado desde el set.

Ethan Hunt está listo según su director Christopher McQuarrie que espera que el 25 de mayo del año entrante, los fanático de Misión Imposible estén llenando las salas de cine. Con $567,5 millones de dólares en recaudo de la Primera Parte «Sentencia Mortal» tiene asegurado su continuidad, ya que $395 millones de dólares los aportó la taquilla internacional.

Las fotografías muestran al Tom Cruise caracterizando a Ethan Hunt en Londres y la carrera de la nocturna se rodó en el Puente de Westminster. Se habla que el Big Ben y el Palacio de Westminster también serán locaciones para el agente norteamericano de la Saga y Franquicia Misión Imposible que empezó en los años 60 como programa de televisión. Donde el actor desde 1996, lo interpreta en el cine con éxito.

Simon Pegg, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Ving Rhames y Pom Klementieff acompañarán al actor en esta nueva entrega con más emociones.

Un actor de película

The Sun tuvo el video de la noche con lujo de detalles donde se ve el caos de filmación, las postales emblematicas de Londres, extras, armamento, guardaespaldas, sangre falsa y las cámaras. Recordemos que él mismo hace sus escenas de riesgo y esto lo hace más real y da un parte de tranquilidad. «La saga continuará hasta que el público quiera y dejen de creer en noticias de la terminación. El video The Sun, recordó la importancia y su enojo en Pandemia. cuando alguien de su staff no uso mascarilla por el covid. Cruise salvó la industria con esta cinta y Top Gun, que ya también está en preceso de una nueva parte.

Tom Cruise corre Misióm Imposible 8

