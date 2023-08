Tom Cruise «quiere reconquistar» a Sofía Vergara

in

En el año 2005, Tom Cruise y Sofía Vergara tuvieron un «romance» o al menos había gran química pero algo no les cuajó como decimos coloquialmente los colombianos.

Los medios dedicados a los gossip, cotilleo y chisme se están dando un banquete con el divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello. Ahora en esta película entraría Tom Cruise, quien en el año 2005, estuvo muy «acaramelado» con la barranquillera y esta se le escapó afirman algunos por no esta a fin a la cienciología, el sistema de practicas y creencias religiosa que practica el actor. Una fuente cercana aseveró que en ese entonce: «ellos compartieron un tiempo especial juntos festejando en las colinas de Hollywood y sonriendo, pero Sofía no dio las señales de que quería algo a largo plazo, por lo que se terminaron de una manera amistosa y siguieron siendo amigos». Luego de esto fue que el Cruise en el 2006, se caso con Katie Holmes y tampoco le funcionó 6 años después quedando desde ese entonces soltero. Ahora que Sofía Vergara está sola, según el Daily Start, se filtró que Tom dijo a amigos cercanos que: «ella ya se le había escapado una vez». Una señal para ellos que la historia del 2005, podría «de nuevo encender un fuego en una reconquista y una Misión al estilo de sus películas» que los medios no dejaron pasar por alto. Todo parece indicar que las barranquillera son del gusto de Tom, ya que también se le vio muy sonriente con Shakira en la F1 en Miami junto a los hijos de ella. Amanecerá y veremos.

TOM CRUISE EN LA F1 CON SHAKIRA ENCENDIÓ RUMORES



