Tom Cruise «el mejor pagado en Hollywood y Taquillero»

La lista de los mejores actores pagados en Hollywood, destaca a Tom Cruise como el No.1.

Conocer los millonarios salarios de los actores de cine, siempre despierta un morbo mediático y más por saber a cuáles actores le apuesta Holllywood además de los Estudios Cinematográficos para sus proyectos. En el listado 2023, «el hombre que salvó al cine» según Steven Spielberg: Tom Cruise, ocupa el primer lugar con un salario por película que asciende a los $100 millones de dólares y es que los más de mil millones de dólares de Maverick Top Gun sumados a los otros $4.090 millones de dólares que ha recaudado la Franquicia Misión Imposible, logran ponerlo en ese sitial. Le sigue Will smith, quien con sus actuaciones en «Bad Boys 1, 2, 3 ..» como franquicia que tendrá una 4a entrega y actualmente en producción de la secuela de «Soy Leyenda 2», obtiene sueldos de $35 milllones de dólares por película; los siguientes mejor pagados con $30 millones de dólares son Leornardo Dicpario, Brad Pitt y Dwayne Johnson «The Rock«. Otros actores llegan al Top de los $20 millones de dólares como Vin Diesel (Rápidos y Furiosos 1, 2, 3, 4 …. 10), Tom Hardy, Joaquin Phoenix (The Jocker), Chris Hemsworth (Thor) y Will Farrell (Barbie). Esta información avalada por Variety, la revista de de Hollywood, sale en tiempos de huelga y se espera que sea termómetro para las negociaciones. Mientras Cruise, volverá a rodaje de «Misión Imposible Dead Reckoning«, cuya segunda parte debe llegar en junio 2024; las miradas están puesta en Leornardo Di Caprio, quien presentará «Killers of the Flower Moon» la cual tiene todo para ser nominado al Oscar 2024.

TOM CRUISE EL MEJOR PAGADO DE HOLLYWOOD «QUIEN SALVÓ AL CINE»



WILL SMITH ANUNCIA BAD BOY 4

