[VIDEO] “Gracias por dejarme vivir mi sueño”: Tom Brady anunció su retiro a los 45 años

Este miércoles, 1 de febrero, Tom Brady anunció de forma oficial su retiro de la actividad profesional a los 45 años. El deportista es considerado el quarterback más importante en la historia de la NFL de los Estados Unidos.

En la publicación que compartió por medio de sus redes sociales, Brady habló de su retiro expresando: «buenos días, chicos. Me retiro. De verdad… quiero agradecer a todos el apoyo: a mi familia, a mis amigos, mis compañeros, mis rivales… Gracias por dejarme vivir mi sueño, no cambiaría nada. Los quiero a todos».

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023