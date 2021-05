La semana pasada tuvimos 3.450 muertes la semana más mortal desde que inició la pandemia, que coincide con las aglomeraciones del paro. Lo más alarmante es que en Bogotá sólo quedan menos de 100 camas UCI, están al 95% la ocupación.

Las nuevas aglomeraciones por nuevas convocatorias a marchas, hace prever que en los próximos días serán los más catastróficos, el tercer pico de la pandemia se preveía que terminaba a inicios de mayo, pero estás aglomeraciones que hemos visto lo extenderán y ya se habla, según los epidemiólogos de un cuarto pico de la pandemia.

Hemos visto que entre más aumenten los contagios se sacrifica aún más al comercio, ese comercio que con las marchas mismas se ha visto también afectado, que lleva más de un año tratando de sobrevivir, sin hablar de los más de 80.000 comerciantes que el año pasado tuvieron que cerrar.

Los colombianos quieren trabajar, quieren encontrar comida, no quieren la escasez. Los bloqueos les han significado una gran preocupación a millones de hogares no solamente porque no encuentran, sino por el alto precio de los alimentos, a los colombianos que esperan el oxígeno medicinal y que no ha podido llegar por el bloqueo en las vías de Colombia.

No podemos dividir tanto al país, estas circunstancias nos deben de llevar una reflexión profunda como colombianos, que no sólo se arriesgan a contagiar a sus familiares cuando lleguen a casa, sino a no encontrar una UCI disponible por la ocupación tan alta que hay.

Todos tenemos derechos, no sólo los que marchan.

