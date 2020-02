“Todos somos del DIM”: Las respuestas que cosechó JuanFer en un trino celebrando por el Poderoso

El mediocampista Juan Fernando Quintero celebró en redes sociales la clasificación del Independiente Medellín a fase de grupos de Copa Libertadores 2020.

El antioqueño escribió “Vamos ROJO Felícitaciones @DIM_Oficial”, en referencia al resultado final del encuentro entre Tucumán y DIM que daba el anhelado tiquete.

Tras ello muchas fueron las reacciones que generó el trino de uno de los jugadores colombianos más queridos en Argentina en la actualidad.

Perdón Juanfer no sabía que querías que pasen. Quise que pase Atlético me siento sucio. Mil disculpas. No se va a repetir. Perdón.

— chito cuarentón《Javi (@RM140476) February 26, 2020