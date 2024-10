«Todo apunta a que se suicidó» la esposa de James Morrison y no se necesita esperar la autopsia ante la escena encontrada por él.

Fue muy duro encontrarla y así lo reseñan medios ingleses, lo que vivió el cantante James Morrison al volver a su casa y ver que su esposa había apelado al suicidio. La madre de sus dos hijas Gill Catchpole, optó por ahorcarse y eso lo evidenció la escena dantesca que Morrison encontró. De acuerdo al patólogo forense, la cuerda y cómo estaba en su cuello supone que la mujer de 45 años tomó la decisión de hacerlo. Gill había pasado por un transplante de riñón y lo había superado pero la afectó en su estado de ánimo. A pesar de esto, luchaba por los 17 años de casados. La esposa de Jim Morrison, emprendía un negocio de servicio de comidas para sobrellevar la pena. De acuerdo al Daily Mail, la policía había recibido una alerta de su estado mental. Para algunos amigos de la pareja «ella estaba emocionada con el proyecto para este 2024». Pero como la depresión es silenciosa al parecer pudo más y tomó una decisión que afecta a Elsie Rose, de 15 años, y Ada, de 5 sus hijas y al cantante a quien conoció muy joven cuando éste vivió en dormitorio, alquilado por su madre.

Jim Morrison no esperaba este comienzo de 2024

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Morrison (@jamesmorrisonok)

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25</a

Pésame de sus fanáticos y sentimientos

«James solo quiero que sepas que tu música me ha mantenido aguantando muchas veces en mi vida, cuando mi padre estaba enfermo y luego cuando murió hace casi 2 años escuché «you make it real» con frecuencia! Espero que encuentres tus propias razones para aguantar» es uno de los miles de mensajes para el cantante. Quien en sus post no esperaba este suceso y reflejaba batallar. Morrison compartió que «ella era el amor de su vida y la conquistó cantándole canciones de Steve Wonder».

James Morrison «Hazlo Real»



Lee más noticias de entretenimiento.