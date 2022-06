Tiroteo en discoteca gay en Oslo

En las últimas horas un nuevo tiroteo a las afueras de un bar gay en Oslo, Noruega, dejó dos muertos.

La policía de este país abrió una investigación por «acto terrorista» y los Servicios de Inteligencia consideraron que se trató de un «acto de terrorismo islamista».

Al menos dos personas habrían perdido la vida y varias resultaron con graves heridas tras un tiroteo en un bar LGBTI en Oslo, la capital Noruega.

El presunto autor del tiroteo, que causó 21 heridos, diez de ellos de gravedad, es un noruego de origen iraní de 42 años, informó la policía de Oslo. «Es sospechoso de homicidio, intento de homicidio y acto terrorista», indicó un responsable de la policía, Christian Hatlo, en una rueda de prensa.

Nr of wounded in the Oslo terror attack has increased to 21.

– The suspect is from the Kurdish part of Iran

– Previously known to Norway’s Security Service

– All police officers in Oslo told to arm themselves

– Oslo Gay Pride Parade canceled due to risk of additional attacks pic.twitter.com/6OXAANqFC0

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 25, 2022