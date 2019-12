¡Tire y afloje! Gobierno le responde a Uber e indicó que NO es economía naranja

Una larga discusión ha generado la decisión de prohibir y restringir el uso de la plataforma Uber en el país, pues la compañía le tiró un ‘vainazo’ al gobierno de Iván Duque que ha promovido la economía naranja, y aseguraron que con esa decisión irían en contra de sus principios.

Sin embargo, el viceministro de Creatividad y Economía Naranja de Colombia, Felipe Buitrago, ‘bajó de la nube’ a la plataforma y a todos aquellos que consideran esa situación como un atropello del gobierno, explicando, en primer lugar, que la decisión fue tomada por un juez y que el estado no tiene injerencia en dicha decisión.

Posteriormente señaló que si bien Uber es una nueva tecnología, no es economía naranja, pues no son lo mismo. Aseguró que Uber es una “app de transporte, no de contenidos simbólicos, luego no es economía naranja”.

Aclaraciones sobre tema @Uber:

1. Es fallo judicial, el Gobierno no tiene injerencia en esa situación

2. Es un app de transporte, no de contenidos simbólicos, luego no es #EconomíaNaranja

3. Hay sinergias entre las nuevas tecnologías y la #EconomíaNaranja pero no son lo mismo — Felipe Buitrago (@FelipeNaranja) December 21, 2019

Es de anotar que a la decisión que ordenó el fin de Uber en Colombia cabe un recurso de apelación, que podrá ser ejecutado por la compañía y le podría dar la posibilidad de seguir operando en el país.