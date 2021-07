VIDEO: Tiktoker sufrió graves quemaduras en el rostro por hacer huevos escalfados en microondas

Una tiktoker de 25 años de edad, y residente en Inglaterra, sufrió graves quemaduras en su rostro tras intentar hacer huevos escalfados en el microondas.

Chantelle Conway, relató en su cuenta de TikTok, que llenó una taza con agua hirviendo antes de romperle un huevo crudo y ponerlo en el horno durante 10 segundos.

Después, puso una cuchara fría en el agua hirviendo con el fin de corroborar que el huevo no siguiera crudo. Fue en ese instante cuando el agua hizo erupción y cayó en el rostro de la joven, provocándole fuertes quemaduras en el rostro.

La tiktoker aseguró que estaba tan asustada en el momento del aterrador suceso, que incluso pensó que sus líneas de expresión se habían borrado.

“Siempre he hecho huevos escalfados de esa manera porque era una forma más rápida y fácil de hacerlos. Cuando lo saqué del microondas puse una cuchara de metal para darle la vuelta al huevo y comprobar si estaba cocido pero en cuanto la cuchara tocó el agua salió disparado. No fue el huevo el que estalló, porque cayó entero al lado de mi cocina”, sostuvo.

Los médicos le informaron que el incidente pudo ser peor, pues por mojarse con agua fría pudo prevenir que las heridas fueran de tercer grado.

«Cogí un puñado de agua fría y me la tiré encima durante aproximadamente una hora mientras esperaba que el papá de mis bebés viniera a buscarme y me llevara al hospital; no podía alejarme del agua”, agregó.

Así se quemó la tiktoker

