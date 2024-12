The Beatles en películas independientes para contar sus vidas.

The Beatles en películas independientes para contar sus vidas de acuerdo al proyecto cinematografico del ganador del Oscar Sam Mendes

Paul, Ringo, John y George serán parte de cuatro películas de los Beatles que llegarán al cine para contar sus vidas. De acuerdo a lo que se ha conocido, Sam Mendes tiene previsto iniciar la producción de estas biopelículas estilo «Queen Bohemian Rapsody«, «Elton John»,»Whitney Houston» y «Bob Marley» después de Michael Jakson. «Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine» expresó el director británico.

El estudio elegido

The Beatles se suma a los 100 años de Colombia Pictures, anunció el presidente del estudio de Hollywood a sus empleados con un mensaje especial. «Muchas compañías esperaban la oportunidad de asociarse en esta experiencia cinematográfica única en la vida. Me siento honrado de que en el centenario de Columbia Pictures, y con el entusiasta apoyo, hemos ganado la partida y somos el hogar elegido» señaló Tony Vinciquerra.

Mendes adelanta detalles para los guiones revisando los archivos y habando con conocedores de The Beatles. Apoyado en Apple Corps, la compañía que reemplazó en 1968 a Beatles Ltd y tiene los derechos del grupo. Se espera que Ringo Starr y Paul McCartney sean tenidos en cuenta en esta aventura cinematográfica. El documental «The Beatles: Get Back» hecho por Peter Jackson, demostró que los fanáticos están habidos a seguir viendo historias de su grupo favorito.

The Beatles movies es histórico

Como dato especial al ser británico el director ganador del Oscar por «Belleza Americana» y haber dirigido una de las películas de James Bond. Logra por primera vez que Apple Corps y el grupo otorguen todos los derechos de su historia de vida y música de los Beatles para una película con guion. «Contadas desde cuatro perspectivas diferentes en una sola historia sobre la banda». El estreno de la primera está previsto para el año 2027.

The Beatles : Get Back 2021



