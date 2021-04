Lo que inició con un favor terminó en una tragedia luego de que, en El Paso, Texas, un hombre asesinara a un bebé de un año solo porque le rompió una almohada.

Según las primeras informaciones, los padres del menor le habrían pedido el favor al agresor, identificado como Marvin Rex Lake, de que cuidara al pequeño.

Sin embargo, no contaban con que la furia del hombre terminaría con la vida del menor.

En su testimonio, Lake declaró que el día de los hechos cuidaba a otros dos pequeños más, y que se molestó porque el pequeño le rompió una almohada, razón por la cual le hizo una llave (como las que se aprecian en la lucha libre). En el momento del brutal ataque, dejó caer al bebé, provocándole un severo golpe en la cabeza contra un mueble.

Entonces, el agresor le hizo una videollamada a la madre del menor, quien trabaja en un hospital, para decirle que el niño estaba vomitando una sustancia roja. Cuando la mujer llegó al lugar, lo encontró inconsciente y lo trasladó a urgencias de inmediato.

En el hospital le informaron que el menor había sufrido una fractura severa de cráneo, daño cerebral, hemorragia pulmonar y además presentaba lesiones en todo el cuerpo. Al poco tiempo falleció.

En las investigaciones, las autoridades se percataron que los otros dos menores que también estaban al cuidado del sujeto también tenían lesiones.

Al principio, Lake negó haberle causado heridas al menor, pero luego confesó: “no le hice daño en la cabeza, solo le causé las heridas internas”.

El presunto asesino fue capturado al día siguiente de la tragedia, cuando fue a al estación de Policía a exigir reparaciones por los daños generados en su inmueble con el golpe del menor.

Press Release: Man Charged with Capital Murder in Killing of Infanthttps://t.co/wtb0wzXEiF pic.twitter.com/Cc8SoRkVKX

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) April 20, 2021