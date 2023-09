VIDEO. ¡Por poco muere aplastado! Hombre salió corriendo de edificio en medio del terremoto en Marruecos

En las últimas horas las autoridades marroquíes señalaron el pasado domingo (10 de septiembre) que aceptarán la ayuda internacional de sólo cuatro naciones: España, Qatar, Gran Bretaña y Emiratos Árabes Unidos.

El número de muertos tras el terremoto más mortífero en Marruecos en más de seis décadas asciende a 2.497 muertos y 2.476 heridos, según una nota del Ministerio marroquí del Interior.

Al Haouz province continues to record the majority of deaths caused by the devastating earthquake that struck Morocco on Friday.

The death toll reached 2,497 as of today 10 a.m. pic.twitter.com/2sz8lt96mL

