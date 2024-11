Con una sentidas palabras Ryan Reynolds «Deadpool» comparte que termina el rodaje y suelta spoiler del traje.

Fanáticos de Deadpool celebraron el anuncio que Ryan Reynold compartió en redes acerca de la finalización de rojade de la tercera parte del «mal hablado» mutante de Marvel. Y lo hizo con la fotografía de uno del clásico traje de cuero que lució por varios meses. «El traje oculta la sangre. También sudor… Pero hoy, con Deadpool en su interior, son principalmente lágrimas. Un agradecimiento gigante y eterno al elenco y al equipo de nuestra película que lucharon contra el viento, la lluvia, las huelgas y Hugh Jackman… todo bajo el liderazgo incondicional de Shawn Levy. Tuve que hacer una película con mis amigos más cercanos y eso no sucede muy a menudo» dijo el actor con nostalgia invitando a que se verán el 26 de julio del 2024. Recordemos que hace unos meses, pidió cero spoilers para que no se dañara las sorpresas de la película.

Por su parte Hugh Jackman «Wolverine» lo hizo con varias fotografías con una máquina de afeitar, sonriendo y despidiéndose de su personaje. «Que lucirá el traje clásico de las aventuras de los comics y serie animada». En X Jackman expreso: «¡¡Qué viaje!!! Me ha encantado cada minuto de hacer esta película. Más no el entrenamiento y la dieta sino el otro 93,2%. Al mejor elenco y equipo, ¡gracias! Sois todos unos ases. Para dos de mis mejores amigos Ryan Reynolds y Shaw Levy literalmente no podría haber hecho esto sin ustedes. ¡Literalmente! El 26 de julio no puede llegar lo suficientemente pronto. Es hora de afeitarse«.

What a ride!!! I’ve loved every minute of making this movie. Well not the training and diet but the other 93.2%. To the best cast and crew, thank you! You are all aces. To two of my best mates @VancityReynolds and @ShawnLevyDirect I literally couldn’t have done this without you.… pic.twitter.com/TfD32naexF

