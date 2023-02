[VIDEO] Teófilo Gutiérrez a horas de ser presentado por el Atlético Bucaramanga

in

Cuando era casi un hecho que Teófilo Gutiérrez se convertiría en el refuerzo estelar del Unión Magdalena, ambas partes no llegaron a un acuerdo y apareció el Atlético Bucaramanga, quien al parecer sí logrará quedarse con una de las figuras más grandes del fútbol colombiano.

En las últimas horas se conoció que Teo llegó a territorio santandereano en donde se encuentra realizando los respectivos exámenes médicos de rigor para poder firmar contrato como nuevo jugador de ‘Los Leopardos’.

De no haber dificultades, el ex delantero del Deportivo Cali, será presentado ante la afición este domingo, 5 de febrero en el estadio Alfonso López. Incluso, el mismo jugador por medio de un vídeo que circula en las redes sociales invitó a los hinchas a presenciar el encuentro Bucaramanga vs. Junior que se disputará desde las 5:30 de la tarde.

Muy pronto tendremos grandes noticias…⏳🔰 pic.twitter.com/Dx7lguCBmk — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) February 3, 2023

