En medio de la audiencia por el caso Vitalogic, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, lloró mientras decía que tenía cáncer terminal.

Sucedió previo a la lectura del fallo por presunta corrupción dentro del contrato para el manejo de las basuras en la capital de Santander, cuando Hernández era alcalde.

“Atendieron mi llamado de que el médico me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado ahí donde no es, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández al hacer uso de la palabra en la audiencia virtual.

El también excandidato presidencial fue acusado por la Fiscalía por el delito de interés indebido en celebración de contrato a título de autor, al haber ejercido presión en la asignación del contrato de consultoría por valor de $360 millones a Jorge Alarcón.

