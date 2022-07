in

Daniel Hernández, conocido como Tekashi 69, publicó en redes sociales el momento en el que apareció en Ecuador regalando dinero.

El cantante causó revuelo luego de que con fajos de dinero en efectivo repartió 40.000 dólares, en Cotopaxi, según fue registrado en un video que él mismo publicó en su cuenta de Instagram.

«Todos los días compramos 1.000 dólares en zapatos, ropa, etc. 1 millón de dólares en coches, casas, gastamos 1.000 en clubes. Pero no hay mejor sentimiento en el mundo que gastarlo en personas que lo necesitan. Esto es lo que el mundo no muestra… aprecia lo que tienes en la vida porque hay personas que desearían haber vivido tu vida», escribió el rapero en la publicación de Instagram.

En el video se ve a Tekashi con la bandera de Ecuador mientras conversaba con un algunos adultos y niños.

Tekashi entrega dinero al azar en Ecuador