Técnico del Atalanta se ‘salió de casillas’ por la lesión de Duván Zapata en amistoso de Colombia

En las últimas horas el técnico del club Atalanta de Italia, Gian Piero Gasperini, habló sobre la lesión del colombiano Duván Zapata en medio del amistoso contra Chile del pasado sábado, situación que no le cayó nada bien.

El estratega aseguró en Corriere dello Sport que se salió de casillas con la lesión del jugador debido a que es el máximo referente de su club y será una baja sensible para el partido de Champions contra el Manchester City.

“Pagamos una factura considerable a los equipos nacionales y esto no es bueno. Es inútil ir a jugar amistosos mundiales que no tienen sentido: los jugadores están sujetos a un tour de esfuerzo de 12 a 13 días y no hay nada en juego”, aseguró Gasperini reconociendo su enojo por lo ocurrido.

Además, el entrenador aprovechó la entrevista para ‘desahogarse’ con la FIFA por estas fechas de partidos amistosos y aseguró que las considera innecesarias ya que generan problemas cuando los jugadores destacados resultando siendo bajas de sus clubes.