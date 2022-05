Taxista sufrió un síncope mientras manejaba y atropelló a tres estudiantes

En redes sociales han viralizado un video en el que se ve la reacción del taxista luego de que al parecer se diera cuenta que habría atropellado a tres estudiantes franceses en Palermo, Argentina.

Aunque el video hace poco se dio a conocer deja ver los segundos posteriores al accidente que protagonizó el taxista, de 74 años, el pasado sábado en una calle de Argentina.

De acuerdo con medios locales, el taxista atropelló a tres estudiantes francesas tras sufrir un síncope; una de ellas murió.

Las autoridades de ese país investiga si el taxista que atropelló a tres estudiantes francesas estaba en condiciones de conducir el carro en el que trabajaba, ya que habría sufrido un accidente cerebrovascular, ACV.

“Atropellaste a mucha gente”, repitió la pasajera del Fiat chocado por el taxi, en evidente estado de shock. “Nooo, te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó…”, insistió el taxista que, después luego volvió a desvanecerse. #Video #Policiales pic.twitter.com/FSAlXjwod8

