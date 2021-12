Una joven narró que un taxista se negó a llevar a su hermana porque ella anotó la placa del carro.

En la denuncia ciudadana, la joven cuenta que el pasado sábado 4 de diciembre, cuando salió del concierto de Karol G en el Estadio Atanasio Girardot, cogió un taxi en San Juan y montó a su hermana que se dirigía a Aranjuez.

Como su hermana, de 20 años, se iba a ir sola, la joven le tomó una foto a la placa del taxi y le dijo que cuando llegara le avisara. Comportamiento que ella describe como normal porque eran las 2:30 a.m. y quería asegurarse de que estuviera bien.

Ante la situación, supuestamente, el taxista reaccionó mal y las trató “de mala manera” mientras les decía que ellas no tenían por qué anotar la placa, que a él no le gustaba. Así que no llevó a la hermana de la joven, que se tuvo que bajar del vehículo.

