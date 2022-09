[Video] ¡Es un héroe! Taxista evitó que le robaran a una mujer en Medellín

in

Una mujer que se encontraba a las afueras de un establecimiento comercial en El Poblado, en Medellín, fue atacada por un ladrón en moto que le arrebató el celular, ella en reacción lo sujetó del cuello y fue arrastrada por el delincuente. La escena fue vista por un taxista que la auxilió.

Alexander, es el taxista que no dudó en ayudar a la mujer, en diálogo con Minuto30, narró lo sucedido, «cuando yo vi eso y vi que la muchacha se le aferró, ya vi que era que la estaba robando, entonces me orillé y cuando vi por el retrovisor que venía por el lado izquierdo, ahí mismo aceleré y di toda la dirección hacia la izquierda para poderlo orillar a él también».

Otros ciudadanos llegaron y ayudaron a atrapar al presunto ladrón; allí lo retuvieron mientras llegaban los uniformados de la Policía que lo capturaron.

La gentileza del taxista no terminó allí, pues acompañó a la mujer hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para que instaurara la denuncia de lo ocurrido y luego la llevó hasta la casa. «Hágale que yo no la dejo sola para que no tenga miedo y lo denuncie», contó que le dijo a la mujer.

Al preguntarle si volvería a ayudar a otro ciudadano en apuros no dudó y simplemente respondió que sí, «estamos para servir, para ayudar», enfatizó.

La ciudadana solo tuvo palabras de agradecimiento para él, «estoy agradecida totalmente con él, por todo lo que hizo, por cómo me ayudó y, pues, porque gracias a él no pasó a mayores».

