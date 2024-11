Tatán Mejía recuerda que casi vio «el tunel de la muerte»

Resumen: El reconocido motociclista colombiano, Tatán Mejía, relata en TikTok su aterradora experiencia en un campeonato de motocross en Nicaragua, donde una fuerte caída lo llevó al borde de la muerte. Tras una primera revisión sin resultados, el intenso dolor abdominal lo impulsó a pedir ayuda, golpeando la pared de la bañera. Afortunadamente, un médico en la habitación contigua acudió a su auxilio y diagnosticó una perforación intestinal grave que requería intervención inmediata. De no haber sido por la oportuna acción de este "ángel", Tatán Mejía habría enfrentado un desenlace fatal. Un impactante testimonio sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la ayuda oportuna.

Tatán Mejía compartió una historia que lo tuvo al borde de la muerte y recordó que casi estuvo cerca de «el tunel de la muerte».

Fue en Nicaragua que Tatán Mejía sintió que su vida llegaba a su final en un aparatoso accidente. De acuerdo a lo que ha compartido «estuvo a dos horas que su alma trascendiera». Con grandes triunfos y experiencias en el motocross profesional Tatán, reveló en un video en TikTok parte de ese pasado de caídas y huesos rotos.

Una fuerte caída en la competencia en el país centroamericano le dejó una complicación abdominal. En la primera revisión no le vieron nada malo. «Pero cuando se fue al Hotel con el paso de las horas, el colombiano sintió que algo no estaba bien. Por lo que decidió golpear fuertemente la pared debido al dolor intenso que sentía». Para fortuna, el huésped de la habitación contigua sintió esos «manoteos» y decidió proceder a ver qué pasaba. «Por suerte para Tatán Mejía el huésped era un médico que lo encontró acostado en la tina y al revisarlo, observó que era algo grave y debía ser intervenido«.

Un ángel salva a Tatán

El médico sin pensarlo dos veces pidió que fuera trasladado a un centro asistencia y comprobó que es agudo dolor abdominal era «una perforación en el intestino delgado y que estaba desarrollando peritonitis«. Si hubieran pasado dos horas, y Tatán Mejía habría visto «el tunel». Por eso lo sucedido para él es un milagro el haber encontrado este ángel que le salvó su vida. Si alguien lo conoce la pista es un médico cubano y espera que le llegue el mensaje de agradecimiento.

