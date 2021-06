Tadej Pogacar ganó la contrarreloj del Tour de Francia

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se impuso este miércoles la etapa cinco del Tour de Francia, la contrarreloj individual.

El mencionado pedalista fue el más veloz en el recorrido de 27,2 km entre Changé y Laval.

El ganador de la última edición de la Grande Boucle se impuso con un tiempo de 32 minutos, 18″ menos que el suizo Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Por su parte, Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix) se mantiene como el portador del maillot amarillo, que lo acredita como el líder de la ‘Ronda Gala’.

Entre tanto, Rigoberto Urán terminó en el puesto 13 en la prueba contra el cronómetro y fue el colombiano mejor ubicado en la jornada de hoy.

Clasificación de la etapa

1. Tadej Pogacar (Eslovenia, UAE Team Emirates): 32’00”

2. Stefan Küng (Suiza, Groupama-FDJ), a 18”

3. Jonas Vingegaard (Dinamarca, Jumbo Visma) a 26”

4. Wout Van Aert (Bélgica, Jumbo Visma), a 30”

5. Mathieu Van Der Poel (Países Bajos, Alpecin Fenix), a 30”

Another TT from the Planche des Belles Filles playbook! 🇸🇮 @tamaupogi dominated the TT to gain time in the hunt for 💛

Watch his final KM ⬇️

Après La Planche des Belles Filles en 2020, 🇸🇮 @tamaupogi domine le CLM et gagne du temps dans la bataille au Maillot Jaune.#TDF2021 pic.twitter.com/QPAIhCPrIh

— Tour de France™ (@LeTour) June 30, 2021