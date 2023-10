‘Suso, el paspi’ reveló que Amparo Grisales le puso condiciones para dejarse entrevistar

in

El comediante Dany Hoyos, más conocido como ‘Susu, el paspi’, reveló que condiciones le dio Amparo Grisales para poder entrevistarla.

En el programa de ‘Desnúdate con Eva’, Dany Hoyos estuvo como invitado contando acerca de su carrera de humorista y su vida fuera de su trabajo.

En la entrevista, le preguntaron cuál había sido el personaje que lo hizo sentir como «caminando con una cornisa».

Ante esto, ‘Suso, el paspi’ respondió que Amparo Grisales; revelando que la actriz le puso varias condiciones para poder grabar juntos.

“Con Amparo es muy gracioso porque yo le digo que la voy a entrevistar y me dice: ‘Listo, no me pregunte de esto y esto’; yo le digo que de una”, relató en la entrevista.

El comediante mencionó que respecto a su decisión, y no le preguntó temas que Amparo no quería hablar.

Sin embargo, la propia Amparo fue quien rompió con lo acordado, y comentó sobre los temas.

Dany Hoyos relató que le reclamó a Amparo, a lo que ella le respondió: «Ay, sí, pero me salió». A lo que le parecio gracioso el humorista.

Terminó diciendo: «Ella es linda, es auténtica. Ella dice lo que piensa».

