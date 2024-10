En el más reciente episodio ‘The Suso’s Show’, el comediante ‘Suso, el paspi’ aprovechó un chiste para criticar al exalcalde Daniel Quintero.

Entre risas, el comediante soltó con ironía comentarios sobre la gestión y administración del exalcalde.

“Hay años viejos que tienen esa ropa toda juagada, ¿ustedes lo han visto? Como dos tallas más, o sea, Daniel Quintero con Medellín, le quedó grande”, señaló el comediante.

Entre las risas del público, ‘Suso, el paspi’ le lanzó otro dardo: “¡Ay, me calenté, me calenté!, yo no hago chistes de Daniel Quintero porque entre payasos nos respetamos”.

El comediante Dani Hoyos prosiguió a expresar que el comentario que hizo le podría traer problemas. Pero en vez de detenerse agregó:

“Estoy que dejó esto tirado. Ay, como Daniela Quintero en la Alcaldía de Medellín”.

Cabe recordar que a Hoyos le habrían invitado a lanzarse como alcalde de Medellín, en lo que el humorista comentó que no era tan mala idea.

“No me robaría un peso, eso sí es claro. Y conozco muy bien cómo funciona el gobierno en Medellín, entonces, yo creo que lo haría bien”. Dijo en una entrevista con la periodista española Eva Rey.

Suso trapeando al payaso de Daniel Quintero pic.twitter.com/hldwSdC2bK — Vernon Jordan M (@VernonJordanM) December 25, 2023

