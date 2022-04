¡Se quedan sin militantes! Susana Correa renunció al Centro Democrático

La recién nombrada ministra de Vivienda, Susana Correa, presentó su renuncia al Partido Centro Democrático a través de una carta, firmada desde el pasado 16 de marzo, pero que apenas se dio a conocer esta semana.

En el escrito, la también exdirectora de Prosperidad Social, manifestó que su renuncia se debe a que ya no está de acuerdo con las decisiones que se toman desde el Centro Democrático.

“Me permito presentar mi renuncia a esta colectividad, la cual he acompañado desde sus inicios y he sido parte de todo su proceso de crecimiento, formación y consolidación, con la cual me identificaba plenamente. Sin embargo, en estos momentos no comparto las decisiones tomadas por el partido”, se lee en la carta.

Y agregó que «los ideales con los cuales fue fundado y edificado el Centro Democrático no se han mantenido, privilegiando intereses personales de sus directivos, desdibujando a todas luces los intereses de la colectividad”, expresó Susana Correa.

Finalmente, Susana correa expresó que, por cuenta de estos desacuerdos, no puede continuar militando para ese partido. “He podido reflexionar sobre mi desacuerdo con las decisiones, posturas y manejos que hoy materializo, manifestando mis inconformidades y mi imposibilidad de continuar como militante”, puntualizó la ministra.

Pacto Histórico podría perder las 20 curules en el Senado de la República https://t.co/ZdDHzaBVUa — Minuto30.com (@minuto30com) April 1, 2022

Para leer más noticias, haga clic Aquí