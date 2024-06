El ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo aseguró este miércoles que en varias oportunidades las directivas de la EPS Sura le han expresado al Gobierno, su interés de no continuar haciendo el aseguramiento financiero de la seguridad social en salud y solo dedicarse al aseguramiento en salud, lo que en últimas señala su disposición a asumir el rol de gestora de salud y vida.

Al preguntársele a Jaramillo sobre el comunicado de la EPS en la que señala que no es cierto que hayan aceptado ser gestoras, después de señalar que no conocía el contenido de la comunicación, el ministro fue preciso en su respuesta: “Yo si tengo que ser muy claro, hay EPSs, entre esos Sura, que nos han dicho que no quieren tener el riesgo financiero, eso que quiere decir, que aceptan lo que nosotros hemos propuesto que hagan el riesgo en salud, pero no el riesgo financiero”.

El Ministro insistió en que en más de una oportunidad tanto Sura como otras empresas promotoras de salud han expresado su interés es apartarse del manejo de riesgo financiero y su intención de buscar caminos que permitan encontrar alternativas que faciliten la transición: “eso lo he oído, lo he escuchado varias veces de Sura, pero con Sura estamos buscando un camino en el cual podamos solucionar e iniciar un proceso para que en ese aseguramiento, que por ley les corresponde a las EPS no lo tengan y en parte lo asuma el Estado, estamos en conversaciones para buscar alternativas que nos está solicitando Sura y el Gobierno Nacional, el señor Presidente se sentó por cerca de una hora y media con los directivos de Suramericana, abordando ese tema.

En tal sentido, Guillermo Alfonso Jaramillo puntualizó que el jefe de Estado tiene razón cuando afirma que Sura en estos momentos no desea ser asegurador financiero y que más bien desea seguir siendo asegurador en salud lo que, al parecer, han solicitado otras EPSs, indicando que de aprobarse la reforma a la salud, se realice un tránsito rápido para asumir el rol exclusivo de ser aseguradores del riesgo en salud.

