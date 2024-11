Supersalud: Compensar EPS aún no formaliza su liquidación

Resumen: La Superintendencia Nacional de Salud informó que Compensar EPS aún no ha formalizado su solicitud de liquidación voluntaria, ya que no ha proporcionado los documentos necesarios para iniciar el proceso. Esto genera incertidumbre en el sector de la salud, especialmente después de la intervención de otras EPS por parte de la Supersalud. Aunque el gobierno no ha respondido directamente a la solicitud de Compensar, asegura que cumple con sus obligaciones presupuestarias y que los servicios de salud continúan sin interrupción para todos los usuarios.