Superman, Pluto y otros personajes que perderán sus derechos como le pasó a Mickey se alistan a entrar en la lista.

Así como Winnie The Pooh y Mickey Mouse en los próximos años varios de los queridos personajes con los que han crecido generaciones, serán de dominio público pero con la advertencia que hay versiones actualizadas de su imagen además de caracteres protegidos. La ley de derechos de propiedad intelectual en los Estados Unidos, expiran al cumplir 85 años la idea o sus bocetos reservados. Así pasó con «el osito y ratón embajador» de los Parques Disney. Lo que le preocupada a la compañía era de qué forma sería utilizada su imagen y la respuesta es sencilla: personajes de terror para quitarles la ternura. Mientras otros están listos a abrir sitios, crear objetos y venderlos. Única advertencia no pueden comercializarlo como marca Disney en este caso. Veamos quienes serán los siguientes en la lista.

Pluto

Es el fiel compañero de Mickey apareció en en la películaThe Chain Gang(1930), siendo oficial su debut en The Picnic. Por esta razón este 2024 será su último año reservado para Disney.

El Pato Donald

Donald The Duck ha sido un bravucón a veces y de fuerte carácter en el mundo de Mickey, quien debutó en la caricatura The Wise Little Hen, de la serie Silly Symphony, en 1934. Por la ley de derechos de autor su fecha de quedar en dominio público lo ponen en alerta en el 2029.

The Hobit

Hace parte de la literatura de J.R.R Tolkien publicada en 1937 y la noticia es que «todos» sus personajes, pasará a libre interpretación en 2032.

Superman

El héroe de DC Comics que ha sido muy querido e interpretado en el cine y lanzado en los comics por por Jerry Siegel y Joe Shuster en el año 1933, tiene previsto volar a dominio público en el año 2033. La aclaración es sus derechos de autor cuentan a partir de 1938, porque la primera vez que el Hombre de Acero fue visto por el público fue en la historieta Action Comics #1, que se publicó ese año.



James Bond

Ian Fleming creó al agente secreto más famoso del mundo «James Bond» en los libros. Al cumplirse 70 años de la muerte de su autor, los derechos ya tiene una fecha en el 2034. James fue creado por Ian Fleming en 1953; en este caso la ley que habla de propiedad reservada de un autor al morir la pierde comienza el conteo por siete décadas para quedan en el dominio público. Ley que se aplica en varios países. En el cine lleva 60 años y se cumplieron el año anterior.



El Dato: “En occidente, el tiempo para reserva de las obras anónimas, pseudoanónimas o contratadas, se aplica después 85 años desde su primera publicación o hasta 120 años a partir de su creación” por lo que las empresas, creativo y diseñadores van haciendo modificaciones sobre sus propiedades «creando nuevas versiones» que son protegidas. Es lo que le pasó a Mickey que solo la imagen liberada es la que se podrá comercializar sin impedimento de demandas. Tomó otros 10 años por movimientos de abogados hasta que después de 95 años, esa primera creación pasa a ser universal.

La alerta DC Comics & Mavel

Batman y Capitana Marvel sus derechos quedarán libres en 2034. Por su parte The Flash, Capitán América, Aquaman y la Mujer Maravilla tienen hasta el 2036 para ser reservados y explotar sus primeras imágenes, conceptos y productos que tengan las primeras versiones.

