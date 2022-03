VIDEO. Sujeto le apuntó con un arma de fuego al exboxeador Mike Tyson

El exboxeador Mike Tyson fue protagonista de un altercado en un bar en donde le apuntaron con una pistola, pero él ni se inmutó.

El hecho ocurrió el pasado martes en un bar ubicado en Hollywood, California, Estados Unidos, cuando un sujeto le apuntó con un arma de fuego al exboxeador mientras que algunos asistentes estaban presente.

En el video se ve a Mike Tyson sentado en primera fila disfrutando del show, pero después un hombre interrumpió la presentación y se acercó a Tyson quien estaba acompañado de algunos amigos, intentó charlar con el boxeador pero luego de unos segundos sacó el arma.

Aunque el individuo no disparó el arma, se acercó a Tyson y le pidió que no llamara a la policía. El ex boxeador con un temple de acero escuchó al tipo y al final lo abrazó.

De acuerdo con medios locales, el exboxeador no habría interpuesto la denuncia tras el incidente. En redes sociales han viralizado el video del momento de pánico que vivieron en pleno show de comedia.