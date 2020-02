Sujeto agredía brutalmente a su expareja, la amenazaba de muerte y le decía que como ella era venezolana su vida no valía nada

R. G. Vargas Hamilton, de 37 años de edad, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por el Juzgado 6 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, como presunto responsable de maltratar física y sicológicamente a su ex pareja sentimental oriunda de Venezuela.

El 4 de octubre de 2019 en el barrio Robledo de Medellín, la víctima estaba terminando su día laboral, como vendedora ambulante, cuando llegó Vargas Hamilton y le dijo que se fuera con él, como la mujer se negó este al parecer la tomó del pelo, la arrastró por la calle y la amenazó de muerte. Supuestamente, él le quitó un bolso con dinero y algunos objetos personales.

La pareja tuvo una relación durante un año, y 15 días antes de estos hechos la habían terminado.

La venezolana le manifestó a la Fiscalía que desde hacía varios meses venía siendo agredida por su pareja. En julio de 2019 el hombre no le permitía visitar a su única amiga venezolana y no la dejaba ir a trabajar. Al parecer, también le prohibía entrar a redes sociales, y en una ocasión Vargas Hamilton habría atacado con un arma blanca a su pareja porque esta visitó su página social sin su permiso.

Según la información obtenida por los investigadores del CTI, el hombre en varias ocasiones aparentemente amenazó con matar a su pareja y al hijo de ella, además de llamar a migración para que la deportaran.

En octubre del mismo año el presunto victimario habría encerrado a la mujer en una habitación, al parecer le pasaba un cuchillo por el rostro diciéndole que si no era para él no era para nadie y le decía que como ella era venezolana su vida no valía nada.

El procesado, capturado por el CTI en zona céntrica de Medellín, no aceptó los cargos imputados por un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (Cavif), por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

Con información de la Fiscalía General de la Nación.