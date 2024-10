Suegros de Pique no lo quieren ver en su casa según el cotilleo español no es fácil la relación para él por su temperamento.

Una vez más Jordi Martín el paparazzi que filtró la infidelidad de Piqué y Clara Chía, suelta una bomba sobre la relación con sus suegros. «La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven” afirmó el periodista quien lo ratificó a un medio internacional. Y es que los videos que se han visto «de ex futbolista en reuniones familiares muestran una inconformidad». Es más a él se le ve solo y precisamente hace unos días, se filtraron imágenes departiendo con amigas y sin la presencia de «Chía». Lo que acrecentaría rumores que están pasando por mal momento. La última foto con ella en su instagram que le siguen 22.6 millones de seguidores, tiene fecha del 20 de mayo 2023. Jordí expresó que por una pelea él no puede mejor dicho ni tocar el timbre. Por lo mediático de su relación ellos a veces optan por no verse y así no sacarle canas a sus suegros.

ÚLTIMA FOTO DE PIQUÉ CON CHÍA EN INSTAGRAM «MAYO 2023»

Ver esta publicación en Instagram

