Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- La cuarta y última temporada de 'Succession' se alzó este domingo con el Globo de Oro a mejor serie de drama del curso, una victoria que se suma así a los triunfos que ya obtuvo en esta misma categoría durante las ediciones de 2020 y 2022.

El resto de producciones que competían en este apartado durante la 81 entrega de estos premios, celebrados en Beverly Hills (Los Ángeles, EE.UU.), eran '1923', 'The Crown', 'The Diplomat', 'The Last of Us' y 'The Morning Show'.

Por: EFE