Subastan los calzoncillos «usados» de Michael Jordan

La leyenda del baloncesto Michael Jordan, obsequió una serie de elementos a uno de sus guardaespaldas, entre estos objetos estaría el calzoncillo que subastan.

El guardaespaldas de Michael, murió hace unos años pero sus familiares que heredaron los objetos que antes eran de Jordan, decidieron subastarlos. Entre los elementos se encuentra además del calzoncillo, un anillo de diamantes, un reloj de la marca Rolex autografiado y una camiseta de su última temporada en los Washington Wizards.

Medios de comunicación internacionales indican que todos los elementos fueron puestos a la venta y que incluso el calzoncillo que inicialmente fue ofrecido por un valor de 500 dólares, ya superó los 600 y aún queda todo un día para que finalice la venta.

Dato: En el 2020, unos zapatos que pertenecieron a Michael, fueron vendidas por 560.000 dólares.

Michael Jordan's old underwear, with signs of 'definite use,' up for auction. 😶 https://t.co/i8IaSgRF7o pic.twitter.com/zmzW1BHtg1

— theScore (@theScore) September 1, 2021