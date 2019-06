“Su música no es de mi agrado”: Ivy Queen le responde a Anuel AA y le dejó claro quién es la reina del reguetón

La disputa viene desde hace varias semanas luego que el artista puertorriqueño Anuel AA saliera a decir que su pareja, la cantante paisa Karol G, era la reina del género, algo que encendió las redes sociales que salieron a defender el título de Ivy Queen, conocida como ‘La Potra’, que hace poco salió a dar unas declaraciones sobre el tema.

“Eso es lo lindo. Lo lindo es que yo no he tenido que abordar el tema porque un pueblo gigante se ha avalanchado en las redes, en todos lados. Es un pueblo que sabe que existe una Queen de antes y después de las redes. O sea que cuando me han abordado el tema, que premio más grande que sea la gente que salga a abordar el tema o en defensa que yo misma”, expresó Ivy Queen en un programa radial.

Aunque no habló mal de Anuel AA dijo que la música de él no era de su agrado, “sinceramente no me sé ninguna canción de él (Anuel), de corazón. De su novia sí, pero de él no me sé ninguna tengo otro tipo de gustos. Vengo de la época de Liricistas, vengo de la época de Don Omar, de Tito el Bambino, Héctor (el father)”.

Estas fueron las palabras del puertorriqueño que iniciaron el dilema, “¿cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es ‘la Reina del reguetón’? ¡Los números no mienten! ¡Kobe era ‘el Rey’ pa’ su tiempo, pero ahora es Lebrón!”