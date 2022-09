Una mujer llevó un show de strippers a un ancianato en Cartagena y todo terminó mal. Una abuelita tuvo que ser remitida a urgencias.

Video tomado de @nadiacartagena_

Así lo indica una grabación que la mujer publicó en su cuenta de Instagram donde además dijo que hizo el evento para recrear a los adultos mayores.

«Realicé una fiesta erótica para los adultos mayores y me llevé el susto más grande de mi vida y no esperé que sucediera lo que pasó. Y la verdad es que lo siento mucho, solo quería brindarles un rato de diversión y no me esperaba esa situación», expreso.

En la grabación se observa a los adultos que disfrutaron el baile de la joven semidesnuda mientras que las señora se divertían con las ocurrencias que les hacían los ‘fortachones’ que les bailaban y les pedían que los acariciaran. En medio de la euforia, una de las abuelitas se desmayó y tuvieron que llamar a una ambulancia para que el personal médico la auxiliara.

Este hecho desató una serie de comentarios en las redes sociales, algunos apoyaron la intención de llevarle diversión a los abuelitos y abuelitas, no obstante otros reprocharon el hecho indicando que una fiesta erótica no era para ellos.

