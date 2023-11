in

Steve Wozniak confirmó que sufrió un derrame cerebral en México momentos antes de su charla en el WOBI 2023.

El co fundador y creador de Apple al lado Steve Jobs y Ronald Wayne, Steve Wozniak ya esta mejor de salud. Desde su casa confirmó que lo vivido antes de su panel en México fue un derrame. Estoy de regreso en casa y me siento bien”, fueron las palabras de tranquilidad para sus fanáticos. A la cadena ABC News, recalcó que sufrió un «accidente cerebrovascular» considerado un derrame detectado a tiempo al llevarlo al hospital. Wozniak se sintió mareado durante la mañana del miércoles, mientras trabajaba en su computadora, antes de su charla en el WOBI, sintiendo un ataque de vértigo y no podía caminar. En el hospital, la prueba de resonancia mostró que había sufrido un derrame cerebral, dijo el ingeniero de computadores y orador a ABC a través de un mensaje de texto. Lamentablemente su visita a Medellín, Colombia prevista para este 15 y 16 de noviembre ha sido cancelada. «Los organizadores del Game Changers Fest 2023 se sumaron con un mensaje deseándole una pronta recuperación» y enviaron un comunicado a los asistentes en donde se pospone el evento hasta una fecha en que Steve y su equipo lo consideren conveniente.

POR SALUD DE WOZNIAK SE REAGENDA EL GAME CHANGERS FEST MEDELLÍN 2023



