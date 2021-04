¡No celebremos tanto! Steve Harvey no será el presentador de Miss Universo

La organización de Miss Universo dio a conocer que el comediante Steve Harvey no será el presentador de la edición número 69 del concurso.

A través de redes sociales, el concurso anunció que Harvey será sustituido por actor Mario López y la modelo Olivia Culpo el 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida.

Hasta el momento se desconoce la razón oficial por la que el presentador no estará en esta edición del evento pero él mismo aseguró en sus redes sociales que el próximo año si continuará como presentador.

Para todos los colombianos es inolvidable el momento en el que el presentador anunció como ganadora a Ariadna Gutiérrez, Miss Colombia, e instantes después dijo que se había equivocado y que la corona era para Miss Filipinas.

No todo es tan positivo. ¿Saben por qué Steve Harvey no estará presentando la final del próximo certamen? Es porque FOX no estará como canal oficial. Miss Universo cada vez pierde más audiencia y no tendrá canal grande. En EEUU, la final será transmitida por @FYI y por @ROKU . 😱

Looking forward to hosting the 69th annual @MissUniverse competition with my friend @OliviaCulpo on May 16th! #MissUniverse pic.twitter.com/clB8nyEXkp

— Mario Lopez (@mariolopezviva) April 20, 2021