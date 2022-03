VIDEO: Si le gustan los “stand up comedy”, pendiente a la programación del Museo Casa de la Memoria

in

El Museo Casa de la Memoria le abrirá las puertas a 56 comediantes locales con el evento En el borde, donde se fusionarán la comedia, la política y las violencias para ser contadas de otra forma.

El ciclo de stand up comedy se realizará los últimos jueves de cada mes, hasta octubre, iniciando con el de esta semana, 24 de marzo a las 6:30 p.m.

En el primer encuentro el tema será crímenes de Estado, con el que siete comediantes presentarán rutinas después de haberse preparado conociendo a profundidad algunos aspectos de las temáticas relacionadas con la memoria.

Los temas a tratar se seleccionarán cada mes a través de las redes sociales del Museo Casa de la Memoria y en cada encuentro los siete comediantes que se presenten estarán ante evaluación del público porque son ellos quienes elegirán cuál es la mejor rutina para clasificar a la final.

Tenga en cuenta que para asistir a los stand up comedy de En el borde no tiene que pagar y el ingreso no requiere inscripción previa.

Para leer más noticias de Medellín ingrese aquí.