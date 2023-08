«South Park» cumple 26 años de irreverencias y alocadas historias

in

Hace 26 años, South Park saltó a la fama siendo una comedia animada más ácida que los Simpson y se convirtió en un programa de culto.

El 13 de agosto de 1997, Trey Parker y Matt Stone se aventuraron a la creación de un show televisivo en que la animación y la irreverencia se convirtieran en un referente debido al éxito de los Simpson. Lo que nadie esperaba era el éxito internacional de la serie por ejemplo en Latinoamérica que al doblarla sin tapujos, atrajo la atención de millones de jóvenes como lo hicieron en una ocasión Beavis y Butt-head de la Cadena MTV al ver que la sátira tiene un lado de humor. La pandilla de personajes encabezados por Eric, Kenny, Kyle, Stan, Chef, Token, Barbara, Heidy, Mojón y una larga lista que no terminaríamos, lograron su objetivo que al parecer es ofender a la mayoría de personas posibles, a través de cada capítulo en las 26 temporadas más de 325 episodios que puso en el mapa al canal Comedy Central. Para Gabriel Posada, periodista y ex director de Radioactiva Medellín «Planeta Rock» además fanático de la serie, «el éxito radica en el tiempo e impacto de la cultura popular norteamericana pensada de una manera rápida y sin diseño con feos dibujos en cuanto a la definición de personajes donde Kenny moría en cada capítulo. South no solo se burlaba del mundo sino que se burló de los escándalos sociales del momento como el de Bill Clinton y su asistente, el ascenso de Ricky Martin, la música del momento, la leyenda de «Pie Grande», especiales de Navidad, la aparición de Mahoma, Festivales Musicales, el paso de las estrellas del rock y el conflictivo Osama Bin Laden».

No obstante Posada, recalca que el sitcom de la «pandilla de amigos«, se convirtieron en una potencia de la generación X con mechandise como gorras, camisetas, llaveros, mugs y un sin numero de objetos que hoy los hacen más vigentes. Las voces de sus creadores que le dan el toque a los personajes de la serie y que decir de las estrellas que al ver su éxito hicieron fila para participar así el capítulo fuera descabellado. Incluso Jesús, tiene apariciones en él. Al celebrar 26 años, cabe anotar que su banda sonora hecha por Primus es una leyenda que el año pasado en los 25 años fueron aplaudidos con sus creadores Parker y Stone en vivo.

South Park 25th Anniversary Concert | «Theme song»



El Dato: En Español las voces que le han dado vida a la Pandilla South Park en 26 años, cambiando estilos e inflexiones para darle el toque original han sido las de Patricia Azan, Eduargo Garza, Orlando Noguera, Miguel Paneke, Larry Villa Nueva, Víctor Urgate, Yuri Rodríguez, Pepe Toño Macías y Liliana Barba.

VOCES SOUTH PARK EN ESPAÑOL



